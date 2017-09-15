Bursaspor maçı biletlerine büyük ilgi

Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. hafta maçında yarın saat 17.00’de Bursaspor ile Malatya Stadı’nda karşı karşıya geleceğin karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Biletlere ilk dakikalardan itibaren büyük ilgi gösterilirken, maç saatine kadar biletlerin büyük bir bölümünün satılmasının beklendiği belirtildi.

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