Brezilya Milli Takımı’ndan Fenerbahçe’nin yıldızı Giuliano’ya şok

Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alamadı. Bir önceki kadroda bulunan Sambacı, Bolivya ve Şili maçları öncesinde formasını Fenerbahçe'nin eski 10 numarası Diego'ya kaptırdı.

Fenerbahçe’nin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı 10 numara Giuliano, Brezilya A Milli Takımı’nın aday kadrosuna dahil edilmedi. Giuliano’nun yerine takıma seçilen isim ise, tercihin sosyal medyada gündeme oturmasına neden oldu.

Brezilya Teknik Direktörü Tite, bir önceki kadroda yer verdiği Giuliano’ya Bolivya ve Şili maçları öncesinde yer vermezken Flamengo forması giyen Fenerbahçe’nin eski 10 numarası Diego kadroda kendine yer buldu.

İşte Brezilya Milli Takımı’nın kadrosu:

KALECİLER: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Cassio (Corinthians)

DEFANS: Miranda (Inter Milan), Thiago Silva (Paris Saint Germain), Marquinhos (Paris Saint Germain), Jemerson (Monaco), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luis (Atletico Madrid), Daniel Alves (Paris Saint Germain), Danilo (Manchester City)

ORTA SAHA: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakthar Donetsk), Diego (Flamengo), Artur (Grêmio), Paulinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Phillipe Coutinho (Liverpool), Willian (Chelsea)

FORVET: Neymar (Paris Saint Germain), Gabriel Jesus (Manchester City), Diego Tardelli (Shandong Luneng), Roberto Firmino (Liverpool)

Dirk Kuyt ve Raul Meireles`ten Fenerbahçe`ye övgü dolu sözler Fenerbahçe'nin eski futbolcu Dirk Kuyt, sarı-lacivertlilerde çok saygı gördüğünü söyleyerek, “Fenerbahçe'de oynadığım dönemlerden gurur duyuyorum” dedi. Meireles ise Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku