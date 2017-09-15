Beşiktaş’tan Oğuzhan Özyakup’un sakatlığıyla ilgili açıklama
Beşiktaş'ın deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Porto maçında sakatlanan oyucumuz Oğuzhan Özyakup'un yapılan tetkitler sonucu sol uyluk arka adalede (Biceps) zorlanmaya bağlı kanama tespit edilmiş olup, tedavisi başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş’ın Porto maçında sakatlanan ve 65. dakikada yerini Gary Medel’e bırakan yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'un sol uyluk arka adalesinde zorlanmaya bağlı kanama tespit edildiğini ve tedavisinin başlandığını açıkladı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla alakalı yaptığı açıklama şöyle:
“Porto maçında sakatlanan oyucumuz Oğuzhan Özyakup’un yapılan tetkitler sonucu sol uyluk arka adalede (Biceps) zorlanmaya bağlı kanama tespit edilmiş olup, tedavisi başlanmıştır.”
Oğuzhan’ın Atiker Konyaspor maçına yetişip yetişemeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
15 Eylül 2017 Ricardo Quaresma`dan Şenol Güneş`e `yardım` Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşan Beşiktaş'ta, yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'nın oyundan alındıktan sonra yedek kulübesindeki tavırları dikkatlerden kaçmadı. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 19:39 | 15.09.2017