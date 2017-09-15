Beşiktaş’tan Oğuzhan Özyakup’un sakatlığıyla ilgili açıklama

Beşiktaş'ın deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Porto maçında sakatlanan oyucumuz Oğuzhan Özyakup'un yapılan tetkitler sonucu sol uyluk arka adalede (Biceps) zorlanmaya bağlı kanama tespit edilmiş olup, tedavisi başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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