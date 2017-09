Benjamin Mendy’den FIFA 18 eleştirisi: ‘Geçen yıl televizyonunuz yok muydu?’

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin yıldızı Benjamin Mendy, FIFA 18’de kendisine düşük puan verilmesine Twitter’dan ilginç bir tepki verdi.

EA Sports’un yeni oyunu FIFA 18’in piyasaya sürülmesine kısa süre kala oyuncu puanları ve seviyeleri de ortaya çıkmaya başladı.

Manchester City’nin Fransız futbolcusu Benjamin Mendy ise, FIFA 18’de özelliklerine verilen puanların düşük olmasını Twitter hesabından eleştirdi.

Başarılı futbolcu, EA Sports’un hesabına “Geçen yıl televizyonunuz yok muydu? 78 gerçek mi?” yazarak tepkisini dile getirdi.

Ahaha you dont have TV last year @EASPORTSFIFA ?? 78 really ?!! pic.twitter.com/SurU939kL4

— Benjamin Mendy (@benmendy23) 14 Eylül 2017