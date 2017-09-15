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Benjamin Mendy’den FIFA 18 eleştirisi: ‘Geçen yıl televizyonunuz yok muydu?’

Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy, FIFA 18'deki profiline düşük puan verilmesine tepki gösterdi.
12:0115 Eylül 2017
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Benjamin Mendy’den FIFA 18 eleştirisi: ‘Geçen yıl televizyonunuz yok muydu?’

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin yıldızı Benjamin Mendy, FIFA 18’de kendisine düşük puan verilmesine Twitter’dan ilginç bir tepki verdi.

EA Sports’un yeni oyunu FIFA 18’in piyasaya sürülmesine kısa süre kala oyuncu puanları ve seviyeleri de ortaya çıkmaya başladı.

13 Eylül 2017 FIFA 18`de Süper Lig`in en iyileri belli oldu FIFA 18'in piyasaya çıkmasına kısa süre kala Süper Lig oyuncularının güçleri de ortaya çıkmaya başladı. İşte Süper Lig'in en iyileri... İlgili Haberi Oku

Manchester City’nin Fransız futbolcusu Benjamin Mendy ise, FIFA 18’de özelliklerine verilen puanların düşük olmasını Twitter hesabından eleştirdi.

Başarılı futbolcu, EA Sports’un hesabına “Geçen yıl televizyonunuz yok muydu? 78 gerçek mi?” yazarak tepkisini dile getirdi.

Etiketler
Benjamin Mendy FIFA 18 Manchester City
Son güncelleme: 12:08 | 15.09.2017
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