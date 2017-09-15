Aykut Kocaman’dan rapor: Tek eksik gol

İlk dört haftanın analizini yapan Fenerbahçe teknik heyeti mücadele ve oyun anlamında takıma olumlu not verdi.

Sarı-lacivertli ekibin teknik heyeti yaptığı değerlendirmede takımın en önemli eksiğinin gol bulmak olduğu sonucuna vardı.

Milliyet Gazetesi’nden Senad Ok’un haberine göre; ilk dört haftanın analizlerinde oyuncuların maç içinde istenenleri büyük ölçüde sahaya yansıttığı görüşü ön plana çıktı.

Erken yenen gollere rağmen geri dönüş için çabalayan sarı-lacivertli futbolcular mücadele ve oyun anlamında Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın beklentilerini büyük ölçüde karşıladı. Skrtel takımdan ayrı çalıştı Fenerbahçe antrenmanında Alper Potuk takımla çalışırken, Martin Skrtel takımdan ayrı çalıştı. İlgili Haberi Oku RVP’DEN UMUT YOK

Ancak bir türlü istenen gol ve gollerin gelmemesi doğal olarak sonuçlara da olumsuz şekilde yansıyor. Teknik heyetin en önemli sıkıntısı bu gol problemini çözmek.

Van Persie'den umudu kesen teknik heyet Soldado'nun yanı sıra Janssen ve iyileşen Fernandao ile birlikte bu sorunu aşmak için çabalayacak.