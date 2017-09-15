Arsenal’den 17 yıl sonra bir ilk! (Arsenal Köln maçında gol yağmuru) Maç özeti ve goller

UEFA Avrupa Ligi heyecanı tüm hızıyla başladı. Bu yılın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Arsenal, kupadaki ilk maçında köklü Alman temsilcisi Köln'ü Kolosinac, Sanchez ve Bellerin'in golleriyle 3-1 mağlup etti ve kupaya moralli başladı. İşte Arsenal Köln maç özeti ve golleri...

UEFA Avrupa Ligi’nin 2017-2018 sezonundaki en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Arsenal, ilk maçında Almanya’nın güçlü ekiplerinden Köln’le karşılaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden topçular, grubunda da ilk maçların ardından liderliğe yükseldi. İşte Arsenal Köln maç özeti ve golleri…

17 YIL SONRA BİR İLK

Arsenal 17 yıl aranın ardından tarihi bir maça çıktı. UEFA Avrupa Ligi’nde en son maçını 17 yıl önce, 17 Mayıs 2000’de Galatasaray’a karşı oynayan topçular, tam 17 yıl sonra ilk kez bir UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.

GERİ DÜŞMESİNE RAĞMEN…

Kendi sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Arsenal, ikinci yarı açıldı. Kırmızı beyazlılar yıldız oyuncularının sahne almasıyla beraber sonuca ulaştı ve Köln’ü 3-1 mağlup etmeyi başardı. Arsenal’a galibiyeti getiren golleri Kolosinac, Sanchez ve Bellerin attı.

ARSENAL KÖLN MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

UEFA AVRUPA LİGİ GECENİN SONUÇLARI!

A Grubu:Slavia Prag (Çekya) – Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0Villarreal (İspanya) – Astana (Kazakistan): 3-1

B Grubu:Young Boys (İsviçre) – Partizan (Sırbistan): 1-1Dinamo Kiev (Ukrayna) – Skenderbeu (Arnavutluk): 3-1

C Grubu:Medipol Başakşehir – Ludogorets (Bulgaristan): 0-0Hoffenheim (Almanya) – Braga (Portekiz): 1-2

D Grubu:Austria Wien (Avusturya) – Milan (İtalya): 1-5Rijeka (Hırvatistan) – AEK (Yunanistan): 1-2

E Grubu:Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – Olympique Lyon (Fransa): 1-1Atalanta (İtalya) – Everton (İngiltere): 3-0

F Grubu:Kopenhag (Danimarka) – Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0Zlin (Çekya) – Sheriff (Moldova): 0-0