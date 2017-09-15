Antalyaspor’da Rıza Çalımbay’dan çok sert açıklama

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor mağlubiyetinin ardından sert açıklamalarda bulundu. Çalımbay, bazı oyuncuların kadro dışı bırakılabileceğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de beşinci haftanın açılış maçında Antalyaspor’un deplasmanda Kayserispor’a 2-0 yenilmesinin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sert açıklamalarda bulundu. Bazı oyuncuların kadro dışı bırakılabileceği yönünde sinyaller veren Çalımbaş şöyle konuştu:

“Penaltıyı atabilseydik, maçı tamamen değiştirecektik. Böyle talihsizlik olmaz, bir takımın başına gelebilecek her şey başa geldi. Bu tempoyla hiçbir takımı yenemeyiz. Bazı arkadaşların, takıma zarar verecek şeyler yapması da hoş değil. Radikal kararlar alacağız. Kadro dışı da olabilir, uyarı da olabilir. Burada kimse bedava oynamıyor, bir para alıyor. Biz iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Bazı arkadaşlarımızın işin ciddiyetinin farkında olması gerekiyor. Halledeceğiz.” Kayserispor - Antalyaspor: 2-0 Süper Lig'de beşinci haftanın açılış maçında Kayserispor, 20.00'de Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku