Adriano Leite Ribeiro’nun şaşkına çeviren değişimi!

2000'li yılların ortalarında dünya futboluna damga vuran Brezilyalı Adriano Leite Ribeiro, son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Brezilya’nın unutulmaz futbolcularından Adriano, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafındaki son görüntüsüyle adeta ‘bu ne hal’ dedirtti.

Bir dönemin parlayan yıldızı olan ve İtalya Serie A’da Inter formasıyla adından söz ettirmeyi başaran 35 yaşındaki Adriano, alkol ve kilo problemlerinin yanı sıra disiplinsiz tavırları yüzünden, kısa sürede tırmandığı kariyer merdivenlerinden tepe taklak olarak indi.

Instagram hesabında 1.3 milyon takipçisi bulunan 35 yaşındaki efsane, yeni saç ve sakal stiyle adeta ‘GTA’ oyunundaki karakterlerden fırlamış gibi.

Bir dönem PES oyununda 99 şut gücü olan ve futbolseverlerin kadrosunda görmek için can attığı Adriano, şimdilerde alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarıyla gündeme geliyor.

Zlatan Ibrahimovic: Adriano saf bir hayvandı İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimoıvic, Inter'de oynadığı dönemde birlikte forma giydiği Adriano hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İlgili Haberi Oku

“DEPRESYONDAYDIM VE İÇMEYE BAŞLADIM”

Yok olan kariyeriyle ilgili konuşan Adriano, “Ne kadar acı çektiğimi sadece ben biliyorum. Babamın ölümü bende büyük bir boşluk yarattı. Kendimi çok yalnız hissettim ve o ölünce kendimi her şeyden izole ettim. Çok üzgündüm ve İtalya’da depresyondaydım ve içmeye başladım.” ifadelerini kullandı.

2000’li yılların ortalarında dünyayı ayağa kaldıran Adriano, 2009 yılında Inter’den ayrılarak Brezilya takımlarından Flamengo’ya transfer oldu ancak bir daha hiçbir zaman eski potansiyeline sahip olamadı.