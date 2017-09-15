Abdülkadir Ömür’den 5 yıllık imza

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Abdulkadir Ömür'ün sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Trabzonspor Asbaşkan Ahmet Çubukçu, futbolcu Abdülkadir Ömür ve ailesi katıldı. İmza töreninde konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, alt yapıya büyük bir önem verdiklerini ve bununda meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, “Önce Yusuf Yazıcı ardından Abdülkadir Ömür'ü Türk futboluna kazandırdık. Bu iki futbolcumuz altyapıdaki diğer futbolcularımıza da ışık olacaktır. Onlar da ‘Bir gün ben de Trabzonspor'da oynayacağım' düşüncesiyle kendilerini geliştirecek ve hedeflerini buna göre belirleyecektir. Evet, herkes Yusuf'u ve Abdülkadir'i konuşuyor. Ama şu iyi bilinsin ki gelecekte altyapıdaki gençlerimizden daha nicelerini Türk futboluna kazandıracağız” dedi. Trabzon'un futbolcu yetiştirme anlamında geçmişte Türkiye'ye örnek olduğunu da kaydeden Çubukçu, “Altyapımız yeniden o eski günlere geri dönüyor artık” şeklinde konuştu.

Abdülkadir Ömür ise Trabzonspor'a gönülden bağlı olduğunu belirterek, “Başkanımıza, asbaşkanımıza, yönetimimize, hocamıza, teknik heyetimize ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte 50. Yılımızda güzel bir takım olduk. Trabzonspor'un bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ben Trabzonspor'a gönülden bağlıyım. Burada çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Gururluyum, mutluyum, gelecekten de umutluyum. Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar bizim yanımızda olsun, takımlarına güvensin. İnşallah hep beraber güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.