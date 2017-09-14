Zaman daralıyor! Başakşehir Ludogorets maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Başakşehir Ludogorets karşılaşması)

Başakşehir Ludogorets karşılaşması için heyecan başladı. Turuncu-Lacivertliler ligde oynanan 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Bu akşam canlı yayınlanacak olan maç saat kaçta hangi kanalda ekrana gelecek? Muhtemel 11'de kimler var? İşte maç öncesi tüm gelişmeler...

Başakşehir Ludogorets maçı bu akşam canlı olarak ekrana gelecek. Geçen sezon ligi 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılan Başakşehir, Play-Off turunda Sevilla’ya elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Peki bu akşamki maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Öte yandan Bulgaristan 1. Liginde son 6 sezonu şampiyon tamamlayan Ludogorets ise, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. Ön Eleme Turunda Hapoel Beer Sheva’ya elenerek veda etti. Avrupa Ligi Play-Off turunda ise Suduva’yı eleyerek adını gruplara yazdıran takım ligdeki iyi formunu Avrupa’ya taşımak istiyor.

BAŞAKŞEHİR-LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Ludogorets maçı bu akşam canlı olacak yayınlanacak. Başakşehir – Ludogorets maçı 14 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. 3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele TRT 1 ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Marcio Mossoro, Edin Visca, Eljero Elia, Emmanuel Adebayor

Ludogorets Razgrad: Vladislav Stoyanov, Cicinho, Rafael Forster, Igor Plastun, Natanael, Lucas Sasha, Svetoslav Dyakov, Gustavo Campanharo, Wanderson, Vura, Claudiu Keserü

Medipol Başakşehir`de Abdullah Avcı`dan Ludogorets maçı öncesi önemli açıklamalar Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ludogorets'in Bulgar Ligi'nin son 6 şampiyonu olduklarını belirterek, “Oynarken baskılı ve agresif olmalıyız. Kazanmak bizi sonuna kadar ayakta tutacaktır” dedi. İlgili Haberi Oku