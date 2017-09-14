UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı başladı. Milan'ın deplasmanda Avusturya Wien'i 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol 2 asist yapan Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı. Enes Ünal'ın forma giydiği Villarreal ise sahasında Astana'yı 3-1'le geçerken Milli futbolcu 90 dakika sahada kalarak bir asiste imza attı.

Avrupa kupalarında heyecan Şampiyonlar Ligi’nin ardından UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. D Grubu’nda mücadele eden Milan, ilk hafta maçında deplasmanda Avusturya Wien’i 5-1 yenerken Hakan Çalhanoğlu sergilediği futbolla göz kamaştırdı. Henüz 7. dakikada takımını öne geçiren Hakan Çalhanoğlu, daha sonra Andre Silva’nın attığı iki golün de asistini yaptı. Ander Silva’nın üç gol birden attığı maçta son sözü Suso söyledi. Ev sahibi ekibin tek golü Alexandar Borkovic’ten geldi.

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Milli futbolcumuz Enes Ünal’ın 90 dakika forma giydiği maçta ise Villarreal, A Grubu’ndaki ilk maçında sahasında konuk ettiği Astana’yı 3-1 mağlup etti. Enes Ünal’ın 90 dakika sahada kaldığı maçta İspanyol ekibini gollerini Nicola Sansone, Cedric Bakambu ve Denis Cheryshev attı. Enes Ünal, takımının Bakambu ile bulduğu golün asistini yaptı. Astana’nın tek golü Yuri Logvinenko’dan geldi.

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

A GRUBU

Slavia Prag 1-0 Maccabi Tel Aviv12′ Tomas Necid

Villarreal 3 -1 FC Astana16′ Nicola Sansone68′ Yuri Logvinenko75′ Cedric Bakambu77′ Denis Cheryshev

B GRUBU

Dynamo Kiev 3-1 Skenderbeu39′ Gjergj Muzaka47′ Sergiy Sydorchuk50′ Junior Moraes65′ Dieumerci Mbokani (Pen.)

Young Boys 1-1 Partizan Belgrade11′ Marko Jankovic14′ Christian Fassnacht

C GRUBU

Hoffenheim 1-2 Sporting Braga24′ Sandro Wagner45′ Joao Teixeira50′ Dyego Sousa

Medipol Başakşehir 0-0 Ludogorets Razgrad

D GRUBU

Austria Wien 1-5 Milan7′ Hakan Çalhanoğlu10′ Andre Silva20′ Andre Silva47′ Alexandar Borkovic56′ Andre Silva63′ Suso

Rijeka 1-2 AEK Atina16′ Petros Mantalos29′ Josip Elez62′ Lazaros Christodoulopoulos

E GRUBU

Apollon Limassol 1-1 Lyon53′ Memphis Depay (Pen.)90′ Adrian Sardinero

Atalanta 3-0 Everton27′ Andrea Masiello41′ Papu Gomez44′ Bryan Cristante

F GRUBU

FC Copenhagen 0-0 Lokomotiv Moscow

FC Fastav Zlin 0-0 FC Sheriff