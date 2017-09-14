Tottenham Dortmund’a acımadı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin zorlu mücadelesinde Tottenham ve Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Londra'daki mücadelede ev sahibi ekip, golcüsü Harry Kane ile galibiyete uzandı.

H Grubu mücadelesinde, ünlü Wembley stadyumunda karşı karşıya gelen Tottenham ve Borussia Dortmund karşılaşmasından, 10 kişi kalmasına rağmen 3-1’lik skorla galip ayrılan taraf Tottenham oldu.

Gol perdesini 4. dakika’da Heung Min Son ile açan Tottenham, 11. dakikada Yarmolenko’nun golüne engel olamadı ve Borussia Dortmund skoru eşitledi. Bu golden sadece 4 dakika sonra Tottenham’ın golcüsü Harry Kane ortaya çıktı ve 15. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarısı 2-1 tamamlanan karşılaşmanın 60. dakikasında Harry Kane bir kez daha sahne aldı skoru 3-1’e taşıdı. 90. dakikada Belçikalı savunmacısı Jan Vertoghen’in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Tottenham, uzatma dakikalarında skoru korumayı bildi ve maçtan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçların ardından Tottenham H Grubu’nda Real Madrid’in ardından 2. sırayı alırken, Borussia Dortmund grupta 3. sırada kaldı.

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