Sosa’nın eşi özel uçakla Trabzon’da

Aylardır Sosa transferini bitirmek için uğraşan Trabzonspor, oyuncunun eşini ikna çabaları sonrası mutlu sona ulaşmıştı.. İstanbul ve Milano&#8217;dan sonra Trabzon&#8217;da yaşayacak olan Sosa&#8217;nın eşi dün özel uçakla Trabzon&#8217;a geldi.. Sosa ailesi Kaşüstü&#8217;nde oturacak.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t13 Eylül 2017\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tTrabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal`dan itiraf\r. \t\t\t\tTrabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, hayal ettiği kalıcı ve herkesin sevebileceği bir kadronun burada olduğunu belirterek, takımın mutlaka zirvede üst mücadelesini göstereceğini söyledi. Ersun Yanal, Trabzon'a oyuncu getirmenin zor olduğunu söyledi.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .