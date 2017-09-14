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Sosa’nın eşi özel uçakla Trabzon’da

Trabzonspor'un Sosa transferinde zorluk çıkardığı iddia edilen Carolina Alurralde, Trabzon'a geldi.
09:0314 Eylül 2017
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Sosa’nın eşi özel uçakla Trabzon’da

Aylardır Sosa transferini bitirmek için uğraşan Trabzonspor, oyuncunun eşini ikna çabaları sonrası mutlu sona ulaşmıştı.

İstanbul ve Milano’dan sonra Trabzon’da yaşayacak olan Sosa’nın eşi dün özel uçakla Trabzon’a geldi.

Sosa ailesi Kaşüstü’nde oturacak.

13 Eylül 2017 Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal`dan itiraf Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, hayal ettiği kalıcı ve herkesin sevebileceği bir kadronun burada olduğunu belirterek, takımın mutlaka zirvede üst mücadelesini göstereceğini söyledi. Ersun Yanal, Trabzon'a oyuncu getirmenin zor olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Jose Sosa trabzonspor transfer
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