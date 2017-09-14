Son dakika… PFDK’dan Fenerbahçe’ye ceza

PFDK, Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı nedeniyle tribün kapatma cezası verdi. OKUL ÜST D bloka bu maçta girenler ceza aldı!

Başakşehir maçındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Fenerbahçe’ye ceza geldi. Başakşehir maçında OKUL ÜST D bloka giriş yapan taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbiye giremeyecek.

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 14.09.2017 tarih ve 10 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KAYSERİSPOR Kulübünün, 09.09.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR -KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR A,B,C,D,E,F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe tribününden atılan su şişesi Volkan Babacan`a isabet etti Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında çirkin bir olay yaşandı. Fenerbahçe tribünlerinden atılan dolu su şişesi Volkan Babacan'ın başına isabet etti. İlgili Haberi Oku

2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu OKUL ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 09.09.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR – AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, yayın yetki belgesi olmadan müsabakayı telefon bağlantısı ile sesli olarak yayınlamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 10.09.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR AŞ – GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”