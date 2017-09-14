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Son Dakika! | Ertuğrul Sağlam istifa etti!

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam istifa etti.
13:1514 Eylül 2017
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Son Dakika! | Ertuğrul Sağlam istifa etti!

Sezon balında Süper Lig’e yeni yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’un başına geçen Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam istifa etti.

Tecrübeli teknik adamın 150 bin euro alacağından vazgeçtiği bildirildi.

(Milliyet)

13 Eylül 2017 Evkur Yeni Malatyaspor`da Ertuğrul Sağlam gazetecilerin sorularını yanıtladı Spor Toto Süper Lig'e milli maç arasından sonra mağlubiyetle başlayan, Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlam, “Gözümüzü kırpmadan inandığımız oyuncuyu sahaya koyarız” dedi. İlgili Haberi Oku

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