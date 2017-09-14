Son Dakika! | Ertuğrul Sağlam istifa etti!

Sezon balında Süper Lig&#8217;e yeni yükselen Evkur Yeni Malatyaspor&#8217;un başına geçen Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam istifa etti.. Tecrübeli teknik adamın 150 bin euro alacağından vazgeçtiği bildirildi.. (Milliyet). \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t13 Eylül 2017\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tEvkur Yeni Malatyaspor`da Ertuğrul Sağlam gazetecilerin sorularını yanıtladı\r. \t\t\t\tSpor Toto Süper Lig'e milli maç arasından sonra mağlubiyetle başlayan, Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlam, “Gözümüzü kırpmadan inandığımız oyuncuyu sahaya koyarız” dedi.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .