Slovenya – İspanya: 92-72

EuroBasket 2017'de ilk finalist Slovenya oldu. İspanya'yla karşılaşan Slovenya parkeden 92-72 galip ayrıldı ve rakibini beklemeye koyuldu.

FIBA EuroBasket 2017’de ilk yarı final maçında Slovenya, İspanya’yı 92-72 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Slovenler etkili başladı. İlk çeyrekte rakip potaya 25 sayı gönderen Slovenya, kendi potasında 19 sayı gördü. İkinci çeyrek dengede giderken, karşılaşmanın ilk yarısı 49-45’lik Slovenya üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda maçı domine eden turnuvanın sürpriz ekibi Slovenya, rakibine öne geçme fırsatı vermedi. İspanya’yı 92-72’lik skorla geçen Slovenya, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda finale yükseldi. Slovenya’nın finaldeki rakibi, Sırbistan – Rusya maçının galibi olacak.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 16 sayıyla İspanyol Pau Gasol olurken, kardeşi Marc Gasol 12 sayı 10 ribaundla ‘double-double’ yaptı. Slovenya’da ise Anthony Randolph 15 sayı üretti bir başka 15 sayı üreten isim Goran Dragic ise 15 sayısının yanına 6 ribaund ve 5 asist ekledi. Maçın anahtarı ise Luka Doncic’in 11 sayı, 12 ribaund ve 8 asistlik performansı oldu.

İkinci yarı final maçında ise yarın 21.30’da Sırbistan ile Rusya bir araya gelecek. Final mücadelesi ise pazar günü saat 21.30’da oynanacak. Sırbistan, EuroBasket 2017`de İtalya`yı yendi ve yarı finale çıktı EuroBasket 2017'nin son çeyrek final mücadelesinde Sırbistan, İtalya'yı 83-67 yenerek yarı finalde Rusya'nın rakibi oldu. Eski Fenerbahçeli Bogdanovic 22 sayı attı, sarı-lacivertlilerin İtalyan yıldızı Gigi Datome ise 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. İlgili Haberi Oku