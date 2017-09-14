Shakhtar’dan Napoli’ye izin yok! 3 gol…

Şampiyonlar Ligi F grubunda Shakhtar Donetsk, Napoli'yi 2-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi F grubunda Shakhtar Donetsk ile Napoli karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Taison ile öne geçen Shakhtar devreyi 1-0 önde kapatmayı başardı.

Mücadelenin 58. dakikasında Facundo Ferreyra ile bir gol daha bulan Shakhtar farkı 2’ye çıkardı.

Napoli, 72. dakikada Milik ile penaltıdan farkı 1’e indirmesine karşın kalan dakikalarda başka gol bulamadı ve Shaktar, Napoli’yi 2-1 mağlup etti.

Grubun ikinci maçında Shakhtar, Manchester City’e konuk olacak. Napoli ise evinde Feyenoord’u ağırlayacak.

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