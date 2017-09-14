Şenol Güneş: Nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi biliyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1'lik Porto galibiyeti sonrasında konuştu.

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Porto’yu deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş’ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, galibiyeti yorumladı. Güneş çok iyi oynadıklarını belirtirken, “Deplasmanda Porto’ya 3 gol atmak, başlangıçta onları olumsuz olarak etkilemek önemli” dedi.

Beşiktaş’ın teknik patronunu sözleri şöyle;

“Grupta başlangıç önemliydi. İyi başlangıç yaptık. O yüzden mutluyuz. Oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Porto’nun hızlı ve baskılı oyununu bekliyorduk. Zaman zaman da bunu yaptılar. Savunmada iyi oynadık. Rakip çok iyiydik. Direncimiz yüksekti. Konsantre olunca ve kaliteli oyuncularımız da devreye girince galibiyeti aldık. İşini iyi yapınca şans da yardım ediyor. Bugün kazanan takım olarak mutluyuz. Gruplarda hiç beklenmedik sonuçlar da olabilir. Leipzig ile iç sahada daha zor maç oynayacağız. Monaco ile üstü üste 2 maç oynayacağız.

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Senaryoyu biz sahaya koyuyoruz ama futbolcular bunu yaşıyor. Casillas’a 3 gol attık. Şampiyonlar Ligi’nde olağanüstü ambiyansta oynuyorsun. Futbolcular koşuyor, fiziksel olarak yoruluyor ama biz de kenarda fiziksel ve zihinsel olarak yoruluyoruz. Deplasmanda Porto’ya 3 gol atmak, başlangıçta onları olumsuz olarak etkilemek önemli.

Şampiyonlar Ligi’nde her takım güçlü ama aldığımız sonuçla kendimizi en güçlü olarak görmüyoruz. Bu sonuçtan sonra Leipzig ile Monaco bize karşı daha dikkatli olacaklardı. Moral ve puan açısından önemliydi. Sezon başından bu yana yükseltiyoruz. Nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi biliyoruz.”