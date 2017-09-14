13 Eylül Şampiyonlar Ligi gecenin özetleri ve golleri (Porto Beşiktaş – Leipzig Monaco golleri) Real’de Ronaldo’dan muhteşem gol!

Şampiyonlar Ligi'ne dün gece oynanan birbirinden çekişmeli ve bol gollü 8 maçla devam edildi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da sahne aldığı mücadelelerde 26 gol atıldı. İşte 13 Eylül Şampiyonlar Ligi özetleri, Şampiyonlar Ligi gecenin golleri ve birbirinden önemli Şampiyonlar Ligi maçları...