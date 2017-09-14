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13 Eylül Şampiyonlar Ligi gecenin özetleri ve golleri (Porto Beşiktaş – Leipzig Monaco golleri) Real’de Ronaldo’dan muhteşem gol!

Şampiyonlar Ligi'ne dün gece oynanan birbirinden çekişmeli ve bol gollü 8 maçla devam edildi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da sahne aldığı mücadelelerde 26 gol atıldı. İşte 13 Eylül Şampiyonlar Ligi özetleri, Şampiyonlar Ligi gecenin golleri ve birbirinden önemli Şampiyonlar Ligi maçları...
09:4214 Eylül 2017
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13 Eylül Şampiyonlar Ligi gecenin özetleri ve golleri (Porto Beşiktaş – Leipzig Monaco golleri) Real’de Ronaldo’dan muhteşem gol!

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dün gece oynanan dev maçlarla sürdü. Devler liginde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, deplasmanda Porto’yu 3-1 yenerek tarihi bir zafere imza atarken, Leipzig Monaco, Real Madrid Apoel ve Liverpool Sevilla gibi bol gollü ve çekişmeli maçlar oynandı. İşte 13 Eylül Şampiyonlar Ligi özetleri, golleri ve gecenin sonuçları…

E GRUBU

Liverpool – Sevilla: 2-2Maribor – Spartak Moskova: 1-1

F GRUBU

Shakhtar Donetsk – Napoli: 2-1Feyenoord – Manchester City: 0-4

G GRUBU

Leipzig – Monaco: 1-1Porto – Beşiktaş: 1-3

14 Eylül 2017 Anderson Talisca`nın 13 uğuru Geçen yıl 13 Eylül'de Benfica filelerini havalandıran Anderson Talisca, dün akşam yine 13 Eylül'de, üstelik 13. dakikada bu kez de Porto'ya golünü attı. İlgili Haberi Oku

H GRUBU

Tottenham – Borussia Dortmund: 3-1

14 Eylül 2017 Real Madrid Ronaldo ile çok farklı Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinde APOEL ile karşılaşan Real Madrid, formasına kavuşan süper yıldızı Cristiano Ronaldo ile rahat bir zafere ulaştı. İlgili Haberi Oku Real Madrid – APOEL: 3-0

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Son güncelleme: 10:16 | 14.09.2017
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