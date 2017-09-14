Geceyi özetleyen gol: 17 pas ve Babel…

17 pas ve gol... Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yendiği maçta attığı 3. gol gecenin özeti gibiydi...

Beşiktaş’ın Porto’ya attığı 3. gol sadece maçın değil, Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftanın en dikkat çekici gollerinden biri oldu.

Öyle ki siyah beyazlılar Ryan Babel’in ayağından bulduğu golde tam 17 başarılı pas yaptı. Bu gol, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında en fazla pas ile atılan 2. gol oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftanın en organize golü PSG’li Mbappe’den geldi. Fransız yıldız, Celtic maçında 18 pasında sonunda topu ağlara göndermişti.

Daha önce Şampiyonlar Ligi’nin açılış haftası gol rekoru 53 iken, Beşiktaşlı Ryan Babel’in 86. dakikada Porto ağlarına attığı 3’üncü golun sonrasında ilk haftada atılan gol sayısı toplamda 54’e ulaştı ve 2013-14 sezonuna ait rekor kırılmış oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde Salı günü oynanan maçlarda toplamda 28 gol atılmıştı. Dün oynanan maçlarında hepsinin gollü geçmesi ile son 15 sezonun en gollü açılış haftası yaşanmış oldu.

Şampiyorlar Ligi’nde atılan en çok gol ise 2000-01 sezonunda ikinci grup maçlarında atılan 63 gol olarak kayıtlara geçti.

2003-04 yılından itibaren Şampiyorlar Ligi’nde ilk hafta maçlarında atılan toplam goller şu şekilde:

2003/04 40

2004/05 31

2005/06 37

2006/07 42

2007/08 36

2008/09 36

2009/10 37

2010/11 44

2011/12 32

2012/13 43

2013/14 53

2014/15 43

2015/16 48

2016/17 50

2017/18 54

Avrupa basınından Beşiktaş`a övgü! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 yenmesinin ardından Portekiz basını maçı manşetlere taşıdı. Beşiktaş'ın etkili ve akıllı bir futbol ile Porto'yu yendiği belirten Portekizliler, Cenk Tosun'u ise maçın adamı seçtiler. İlgili Haberi Oku