Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Skor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Ronaldo yine boş geçmedi

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçlarını seviyor! Portekizli yıldız üst üste 6. kez açılış maçında gol atmayı başardı.
12:1814 Eylül 2017
0
Ronaldo yine boş geçmedi

Şampiyonlar Ligi’nde şu ana kadar attığı 107 gol ile en çok gol atan isim olan Cristiano Ronaldo açılış haftalarına da boş geçmiyor. Son 5 sezondur tüm açılış maçlarında gol atma başarısını gösteren Portekizli yıldız dün de takımı adına attığı 2 golle bu istatistiğini devam ettirdi. Takımı Real Madrid’in APOEL’i 3-0 yendiği maçta ilk 2 golü atan Ronaldo toplamda ilk maçlarda attığı gol sayasını 11’e çıkardı.

Şampiyonlar Ligi’nde Ronaldo’nun 2012-13 sezonundan beri açılış maçlarında attığı goller şu şekilde:

2012-13 Manchester City (1 gol)

2013-14 Galatasaray (3 gol)

2014-15 Basel (1 gol)

2015-16 Shakhtar (3 gol)

2016-17 Sporting (1 gol)

2017-18 APOEL (2 gol)

Etiketler
cristiano ronaldo Real Madrid şampiyonlar ligi
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER