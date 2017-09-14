Ronaldo yine boş geçmedi

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçlarını seviyor! Portekizli yıldız üst üste 6. kez açılış maçında gol atmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi’nde şu ana kadar attığı 107 gol ile en çok gol atan isim olan Cristiano Ronaldo açılış haftalarına da boş geçmiyor. Son 5 sezondur tüm açılış maçlarında gol atma başarısını gösteren Portekizli yıldız dün de takımı adına attığı 2 golle bu istatistiğini devam ettirdi. Takımı Real Madrid’in APOEL’i 3-0 yendiği maçta ilk 2 golü atan Ronaldo toplamda ilk maçlarda attığı gol sayasını 11’e çıkardı.

Şampiyonlar Ligi’nde Ronaldo’nun 2012-13 sezonundan beri açılış maçlarında attığı goller şu şekilde:

2012-13 Manchester City (1 gol)

2013-14 Galatasaray (3 gol)

2014-15 Basel (1 gol)

2015-16 Shakhtar (3 gol)

2016-17 Sporting (1 gol)

2017-18 APOEL (2 gol)