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Ricardo Quaresma, Beşiktaş’ın Porto zaferinin ardından konuştu.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Porto galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
00:0314 Eylül 2017
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Ricardo Quaresma, Beşiktaş’ın Porto zaferinin ardından konuştu.

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nun ilk maçında Porto’ya konuk olan temsilcimiz Beşiktaş sahadan 3-1’lik net bir zaferle ayrıldı. Müsabakanın ardından Ricardo Quaresma açıklamalarda bulundu.

Quaresma, Porto karşısında oynamanın kendisi için zor olduğuna dikkat çekti ve “Benim için çok zor bir maçtı. Beşiktaş ve Porto benim için çok özel iki kulüp ve ben ölene kadar böyle kalacak. Ancak bugün duygusallığı bir kenara bırakmam lazımdı öyle de yaptım ve galibiyetten ötürü çok mutluyum” dedi.

13 Eylül 2017 Beşiktaş`ta Pepe, Porto zaferinin ardından açıklamalarda bulundu Beşiktaş'ın yıldızı Pepe, Porto zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku İlk golün asistine imza atan Quaresma ayrıca, “Herkesi tebrik ediyorum. Hocamınızn dediklerini yapmaya çalıştık. Henüz gol yememişlerdi. Buradan 3 golle galip ayrılmak iyi bir başlangıç oldu. Ligin daha çok başındayız. Çalışarak eksiklerimizi gidererek devam edeceğiz” ifadelerini de kullandı.

13 Eylül 2017 Talisca: Kafamızdaki fikirleri sahaya yansıtarak... Porto karşısında kilidi açan Talisca maç boyunca ıslıklanmasına rağmen galibiyet sonrasında bu durumu normal karşıladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Porto Ricardo Quaresma UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu
Son güncelleme: 00:04 | 14.09.2017
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