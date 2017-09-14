Ricardo Quaresma, Beşiktaş’ın Porto zaferinin ardından konuştu.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Porto galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nun ilk maçında Porto’ya konuk olan temsilcimiz Beşiktaş sahadan 3-1’lik net bir zaferle ayrıldı. Müsabakanın ardından Ricardo Quaresma açıklamalarda bulundu.

Quaresma, Porto karşısında oynamanın kendisi için zor olduğuna dikkat çekti ve “Benim için çok zor bir maçtı. Beşiktaş ve Porto benim için çok özel iki kulüp ve ben ölene kadar böyle kalacak. Ancak bugün duygusallığı bir kenara bırakmam lazımdı öyle de yaptım ve galibiyetten ötürü çok mutluyum” dedi.

Beşiktaş`ta Pepe, Porto zaferinin ardından açıklamalarda bulundu Beşiktaş'ın yıldızı Pepe, Porto zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku İlk golün asistine imza atan Quaresma ayrıca, “Herkesi tebrik ediyorum. Hocamınızn dediklerini yapmaya çalıştık. Henüz gol yememişlerdi. Buradan 3 golle galip ayrılmak iyi bir başlangıç oldu. Ligin daha çok başındayız. Çalışarak eksiklerimizi gidererek devam edeceğiz” ifadelerini de kullandı.

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