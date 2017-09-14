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Real Madrid Ronaldo ile çok farklı

Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinde APOEL ile karşılaşan Real Madrid, formasına kavuşan süper yıldızı Cristiano Ronaldo ile rahat bir zafere ulaştı.
08:3614 Eylül 2017
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Real Madrid Ronaldo ile çok farklı

Madrid’in Santiago Bernabau stadında oynanan karşılaşmada gülen taraf Real Madrid oldu.  Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo İspanya Süper Kupasında gördüğü kırmızı karttan sonra aldığı 5 maçlık ceza nedeniyle uzun bir aradan sonra formasına kavuşurken, mücadelede sergilediği etkili performans ile takımı galibiyete taşıyan isim oldu.

Real Madrid’in gollerini 12 ve 51’de(penaltı) Ronaldo, 61. dakikada ise Sergio Ramos kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte puanı 3’e yükselten Real Madrid, ilk maçlar sonunda H Grubu’nda liderlik koltuğuna otururken, APOEL ise grupta son sırada kaldı.

26 Eylül’de oynanacak maçlarda, Real Madrid Almanya’da Borussia Dortmund deplasmanına konuk olurken, APOEL kendi evinde Tottenham ile karşılaşacak.

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Etiketler
APOEL cristiano ronaldo ispanya Real Madrid şampiyonlar ligi sergio ramos
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