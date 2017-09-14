Ralph Hasenhüttl: Beşiktaş maçını kazanmak zorunda değiliz

Beşiktaş'ın grubunda yer alan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Leipzig'te teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, ilginç açıklamada bulundu!

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın Porto’yu 3-1 mağlup ettiği gecede Leipzig ile Monaco 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Monaco’nun fırsat bulamadığını dile getiren Ralph Hasenhüttl, “1 puan önemliydi ancak daha iyi olabilirdi. Monaco’ya karşı gol pozisyonu vermedik. Savunmadaki hata sebebiyle bir gol yedik. Aslında galibiyet alabilecek golü de atmıştık” ifadelerini kullandı.

İlk Şampiyonlar Ligi maçları olduğunu da vurgulayan Ralph Hasenhüttl, “Hücumda daha cesur oynamalıydık. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçımızı oynadık ve sakin kalamadık. Daha cesur bir oyunla kazanabilirdik” şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi’nde 2. maçını Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak olan Leipzig’te teknik direktör Hasenhüttl, “Bir sonraki maçımızı kazanmak zorunda olduğumuzu düşünmüyorum çünkü grupta tek kazanan Beşiktaş oldu. Önemli olan oyunumuzu geliştirmek ve tecrübe kazanarak maçlardan doğru dersler çıkarmak” dedi. Bilal Meşe, Şenol Güneş`e yalvardı! Milliyet gazetesi yazarı Bilal Meşe Porto ile Beşiktaş arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını değerlendirdi. İlgili Haberi Oku