Michy Batshuayi’den EA Sports’a FIFA 18 tepkisi!

Chelsea'de forma giyen Belçikalı genç futbolcu Michy Batshuayi, FIFA 18'de kendisine verilen puanlar nedeniyle EA Sports'a tepki gösterdi. Batshuayi, oyun firmasının bu eleştiriye yaptığı açıklamaya da cevap vermekten geri durmadı.

EA Sports tarafından piyasaya sürülen FIFA 18’deki puanlar, Chelsea’nin genç yıldızı Michy Batshuayi’nin tepkisine neden oldu. Kendisine verilen ortalama 80 puanlık değerlendiremeye itiraz eden Batshuayi, “Lütfen açıkla EA Sports” yazdığı bir paylaşım yaptı.

Resmi Twitter hesabından yaptığı bu paylaşıma oyun firmasından açıklama geldi. EA Sports, “Gol atmaya devam et sonra bakarız” şeklindeki açıklama da Batshuayi’yi tatmin etmedi. 80 şut çekme özelliği, 77 dribling, 79 hız ve 59 pas özelliği verilen genç futbolcu bu özellikler karşısında yapılan açıklama şu cevabı verdi:

“Hahahaha… Doğru nokta ama zaten bu söylediğiniz uzun süredir yapıyorum.”

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SON 5 MAÇTA 1 GOL

Chelsea’nin 2016 yazında Marsilya’dan 39 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Batshuayi, oynadığı son 5 maçta 1 gole imza attı. Şampiyonlar Ligi’nde Karabağ ile oynanan maçta ağları sarsan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 29 maçta 11 gol atmıştı. Batshuayi’nin kariyerinde ise 232 maçta 89 gol bulunuyor.