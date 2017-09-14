Michy Batshuayi’den EA Sports’a FIFA 18 tepkisi!

EA Sports tarafından piyasaya sürülen FIFA 18’deki puanlar, Chelsea’nin genç yıldızı Michy Batshuayi’nin tepkisine neden oldu. Kendisine verilen ortalama 80 puanlık değerlendiremeye itiraz eden Batshuayi, “Lütfen açıkla EA Sports” yazdığı bir paylaşım yaptı.
PLEASE EXPLAIN @EASPORTSFIFA< href=”https://t.co/1niLyAqger”>pic.twitter.com/1niLyAqger
— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 13 Eylül 2017
Resmi Twitter hesabından yaptığı bu paylaşıma oyun firmasından açıklama geldi. EA Sports, “Gol atmaya devam et sonra bakarız” şeklindeki açıklama da Batshuayi’yi tatmin etmedi. 80 şut çekme özelliği, 77 dribling, 79 hız ve 59 pas özelliği verilen genç futbolcu bu özellikler karşısında yapılan açıklama şu cevabı verdi:
“Hahahaha… Doğru nokta ama zaten bu söylediğiniz uzun süredir yapıyorum.”
SON 5 MAÇTA 1 GOL
Chelsea’nin 2016 yazında Marsilya’dan 39 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Batshuayi, oynadığı son 5 maçta 1 gole imza attı. Şampiyonlar Ligi’nde Karabağ ile oynanan maçta ağları sarsan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 29 maçta 11 gol atmıştı. Batshuayi’nin kariyerinde ise 232 maçta 89 gol bulunuyor.