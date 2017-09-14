Mehmet Demirkol’dan Aziz Yıldırım’a: 20 sene başkan olsam deliririm

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Spor Servisi programında, Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman için yaptığı açıklama hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe’nin Aykut Kocaman için resmi sitesinden yaptığı açıklama hakkında da konuşan Mehmet Demirkol,

‘Tribün liderlerine bile versen böyle yazıyı koymazlar. Aykut Kocaman ‘kapıdan giremez’den 1 sende ‘cehennem donana dek’e geldik. Cehennem donana dek diye bir şey olabilir mi? Aykut Kocaman ile 3 yıl şampiyon olabilirsin. Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilirsin. Yine yollar ayrılabilir. 20 sene başkan olsam deliririm. Fenerbahçe’de başkan için sınırlamasına gidilmesi gerek. 20 senedir sokağa çıkmıyorsun. Sokağa çıkmayı özlemiyor musun?’ ifadelerini kullandı.

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