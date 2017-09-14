Mehmet Demirkol’dan Aziz Yıldırım’a: 20 sene başkan olsam deliririm

Fenerbahçe’nin Aykut Kocaman için resmi sitesinden yaptığı açıklama hakkında da konuşan Mehmet Demirkol,
‘Tribün liderlerine bile versen böyle yazıyı koymazlar. Aykut Kocaman ‘kapıdan giremez’den 1 sende ‘cehennem donana dek’e geldik. Cehennem donana dek diye bir şey olabilir mi? Aykut Kocaman ile 3 yıl şampiyon olabilirsin. Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilirsin. Yine yollar ayrılabilir. 20 sene başkan olsam deliririm. Fenerbahçe’de başkan için sınırlamasına gidilmesi gerek. 20 senedir sokağa çıkmıyorsun. Sokağa çıkmayı özlemiyor musun?’ ifadelerini kullandı.