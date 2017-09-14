Mehmet Demirkol, Porto – Beşiktaş maçını yorumladı

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Porto galibiyetini değerlendirdi. İspanyol file bekçisi Iker Casillas'ın Cenk Tosun'un golünden sonra 2 gün uyuyamayacağını söyleyen Demirkol'un açıklamaları şu şekilde;

“Tesadüf ile açıklanabilecek bir şey değil. Soğukkanlı doğru bir oyun ortaya koydu. Hakikaten ayakta alkışlayalım. Tam bir şov oldu. Beşiktaş grup maçlarının ilk devresi bittiğinde çok rahatlamış olabilir. Çünkü oyun bunu anlattı bugün.”

“Cenk Tosun harika oynadı. İngiltere’de boşuna 12-14 milyon Pound vermezler kimseye. Hep doğrusunu güçle yapıyor.”

“İlk yarının sırrı, Beşiktaş Porto deplasmanında girdiği ikili mücadelelerin yüzde 63’ünü kazanmış. Bu şu demek, rakibe akın üstünlüğü sağlamıyorsunuz.”

“Olağanüstü bir Cenk vuruşu. Casillas 2 gün uyuyamaz artık. Bence Casillas’ın aklına gelmedi vuracağı. Bunu tartışanlar olur ama ben vuruşu ön plana çıkarıyorum. O vuruşa cüret etmek ve vurmak…”

“Cenk Tosun çok farklı bir konuma geldi. Güçlendi, gelişti. Geçen sene böyle değildi mesela. Artık birinci forvet benim diyor ve bunu her dakika gösteriyor. Negredo’nun önünde Cenk gibi birisi olmasa belki kendini gösterme fırsatı bulabilir. Cenk çok iyi durumda. Bu Negredo’nun başarısızlığı değil Cenk’in başarısı. Premier Lig’de bir takıma sorun bakalım Cenk’i mi isteyecekler, Negredo’yu mu?”

“Cenk, Türk gençleri için örnek bir sporcu. Yabancı sınırları tartışmalarını geçin ya. Adamın biri çıkıyor ve yapıyor. Bunu da lafla da yapmıyor. Başka bir insana dönüştü.”

“Cenk Tosun sadece Negredo’yu değil birçok önemli forveti keser şu anda. Birinci sınıf santrfor seviyesine yaklaştı. Sadece attığı gollerle değil oyunun içinde de çok iyi performans sergiliyor.”

“Quaresma öyle bir pas verdi ki, sadece Talisca anladı topun ortaya gittiğini Quaresma’nın önünde adam varken topu oraya atabilmesi muazzam bir şey.”

“Porto’nun baskı kurduğu dakikalarda oyundan en son çıkacak kişi Oğuzhan’dı. Kağıt üstünde hiç akla yatmıyor. Ancak onun çıkıp Medel’in girmesi işe yaradı. Beşiktaş topa hakim olamasa da Atiba – Medel ikilisi oyunu dengeledi. Bazen herkesin düşündüğünden farklı şeyler yapmak işe yarar.”

“Santrfor arkası üçlüsü takımdan kopmadı, Takım da onlardan kopmadı. Porto taraftarları stattan çıkarken biz bu maçı nasıl kaybettik demezler. Nasıl gruptan çıkacağız derler.”

“Oğuzhan’ın çıkıp Medel’in girmesi, benim aklıma hiç yatmıyor; ama hocalık böyle bir şey. Hocalık kimsenin aklına gelmeyen şeyi yapıp işi değiştirmek.”

“Tosic, Beşiktaş kariyerinde kendi kalesine 4, rakip kaleye 3 gol atmış. Futbolda oluyor bazen böyle şeyler. Şenol Güneş de oraya başka bir alternatif düşünmüyor heralde.”

“Sadece bizim açımızdan değil, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin olayı Beşiktaş’ın galibiyetidir.”

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