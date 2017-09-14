Medipol Başakşehir’de Junior Caiçara, eski takımına karşı sahadaydı

Medipol Başakşehir’in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara, eski takımı olan Ludogorest’e karşı ilk 11’de forma giydi.

Medipol Başakşehir'in Ludogorest ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçı Junior Caiçara için özel bir anlam taşıdı. Caiçara, 2012-2015 yılları arasında Ludogorets forması giymişti. 3. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Brezilyalı futbolcuyu eski takımına karşı ilk 11'de sahaya sürdü.

Caiçara, 2015 yılında Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’e, 2016-2017 sezonu devre arasında da Medipol Başakşehir’e transfer olmuştu. Dimitar Dimitrov: `Marcelinho ve Misidjan olsaydı farklı olurdu` Ludogorets Teknik Direktörü Dimitar Dimitrov, takımdaki eksik futbolcularının olduğundan dolayı beraberlik sonucunun doğal olduğunu belirterek, “Marcelinho ve Virgil Misidjan olsaydı farklı olurdu” dedi. İlgili Haberi Oku