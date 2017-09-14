Marsilya Konyaspor hangi kanalda? (KONYASPOR maçı saat kaçta) KONYA TARİH YAZABİLİR!

Marsilya Konyaspor maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Atiker Konyaspor, ilk maçında gruptaki en güçlü rakibi Marsilya ile karşılaşıyor. Peki büyük çekişmeye sahne olması beklenen Marsilya Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu akşam başlıyor, temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor ilk maçlarına çıkıyor. İki temsilcimizden biri olan Konyaspor, ilk maçında güçlü Fransız devi Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Peki Marsilya Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

KONYASPOR TARİH YAZMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası’nı kazanarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götüren ve üst üste ikinci kez UEFA Avrupa Ligi vizesi almayı başaran Konyaspor, Fransız devi Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi Konyaspor’da en önemli hedef puan almak olsa da, yeşil beyazlı temsilcimiz Marsilya’yı yenmesi durumunda tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında bir galibiyet elde etmiş olacak.

MARSILYA KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’nde I grubu ilk maçı olan Marsilya Konyaspor maçı 22:05’te başlayacak ve zorlu mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRAORE DIŞINDA EKSİK YOK!

Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Fransa’nın Olympique Marsilya takımıyla oynayacağı karşılaşma öncesi kadrosunda Traore dışında eksik bulunmazken, muhtemel 11’i ise şöyle:

Konyaspor: Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Mehdi, Fofana, Musa Araz, Ömer Ali Şahiner, Milosovic, Eze

Başakşehir Ludogorets maçı saat kaçta, hangi kanalda? (BAŞAKŞEHİR LUDOGORETS ŞİFRELİ Mİ?) UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, ilk maçında sahasında Ludogorets'i konuk ediyor. Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalan Başakşehir, zorlu maç öncesi tek hedef olarak galibiyeti hedefliyor. Peki Başakşehir Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İlgili Haberi Oku

AKÇAY’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Marsilya ile karşılaşacak Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, takım kaptanı Ali Turan ile birlikte maçın oynanacağı Veledrome Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan takım kaptanı Ali Turan, ikinci kez UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkacak olmanın kendileri için gurur verici olduğunu dile getirdi. Turan, Marsilya karşısında güzel bir oyun oynayıp Türkiye’ye puanla dönmek istediklerini kaydetti. Turan, “İnşallah gruptan çıkmaya çalışacağız. Yarın oynayacağımız Marsilya maçı bizim için ilk maç olması nedeniyle gerçekten önemli. Baktığımızda Marsilya son 3 maçında iki mağlubiyet bir beraberlik almış. Onlar da burada kazanmak için sahaya çıkacaklar. Bizim için önemli olan kendi takım ve oyunumuz. İnşallah takım olarak iyi konsantre olup yarın oynayacağımız Marsilya maçında güzel bir sonuç alıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Puanla başlamak her zaman iyidir. İyi bir takımız. Buna inanıyoruz. İnşallah bunu hep beraber başaracağız” dedi.

Akçay: ‘Zorlu bir akşam olacak'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını ancak puan almalarının imkansız olmayacağını vurguladı. Akçay, “Marsilya iyi oyunculardan kurulu bir takım. Dolayısıyla bizim için çok zorlu bir akşam olacak. Ama biz coşkulu oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek yarın akşam istediklerimizin çoğunu almış olabiliriz. Coşkulu bir oyun ve istekli taktik disiplin içerisinde oynadığımız takdirde bir sonuca ulaşabiliriz. Ölü toplar ve bireysel hatalarla ilgili kaygılarımız olsa da bunları minimal seviyeye düşürdüğümüzde müsabakada puan almamız çok mümkün olacak” diye konuştu.

‘İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz'

Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkma şanslarını da değerlendirdi. Akçay şöyle konuştu:

“Şansımızın çok fazla olduğunu söyleyemem. Çünkü ben hiçbir zaman popilist bir teknik adam olmadım. Ama oyuncularımızla gerçekçi konuşmalar yapıp onları gerçek hareketlere ve gerçek değerlere ulaştırma yolunda bir duruş gösterirsek bence işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu nedenle de arkadaşlarımızla konuşuyoruz. İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Ama imkansız değil. Futbol o nedenle bu kadar güzel ve bu kadar çok çarpıcı ve izlenebilir bir oyun. Barcelona ile de oynasak o takım favori gözükebilir ama Barcelona maçın galibi değildir. 90. dakika bitmeden Barcelona galip ya da Konyaspor galip denilemez. Ancak maç bitiminde galip belli olur. O nedenle biz şu anda yüzde ellilik eşitlikle Marsilya ile yarın akşam bir maç oynayacağız. Oradaki oranın takdirini kaliteli oyunumuzla birlikte Allah'ın takdiri belirleyecektir.”

Mustafa Reşit Akçay, süresi kadro dışı bırakılan takım kaptanlarından Ali Çamdalı'nın durumunun sorulması üzerine süreci bekleyerek her iki taraf için de hayırlısını dilemenin daha iyi olacağını sözlerine ekledi. Basın toplantısının ardından yeşil-beyazlı takım Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde maçın oynanacağı Veledrome Stadı'nda son taktik çalışmasını yaptı.