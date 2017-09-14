Marco Reus’un kız arkadaşı Scarlett Gartmann’a dava şoku!

Almanya Milli Takımı ve Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Marco Reus'un kız arkadaşının başı dertte. 23 yaşındaki model Scarlett Gartmann'a Instagram hesabından reklam yaptığı gerekçesiyle dava açıldı.

Borussia Dortmund’un süper yıldızı Marco Reus’un model kız arkadaşı Scarlett Gartmann’ın Instagram paylaşımları başına dert oldu. Instagram’da 128 bin takipçisi bulunan Gartmann hakkında reklam yaptığı gerekçesiyle dava açıldı.

Werbung | relaxing #sunday w/ @paul_hewitt #paulhewitt #mermaid #mermaidline #getanchored A post shared by SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) on Sep 10, 2017 at 12:22pm PDT

Almanya yasalarına göre Alman vatandaşlarının reklam yapmaları yasak. Bild’de yer alan habere göre 23 yaşındaki model daha önce Disney, Gerry Weber, Volkswagen ve Hyundai gibi markaların reklam yüzü oldu ancak Gartmann’ın başını Instagram’daki şahsi paylaşımları yaktı.

pinki morning at the #SaniDunes w/ @diormakeup // advertisement/Werbung A post shared by SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) on Jun 30, 2017 at 11:43pm PDT

Hem Reus’la birlikte ve çekilmiş hem de yalnız başına yer aldığı karelerde ünlü tasarımcıların saat, çanta, ayakkabı gibi ürünleri sıklıkla yer alıyor. Marco-Scarlett çifti Almanya’nın en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilirken Scarlett Gartmann’ın davasının nasıl sonuçlanacağı Instagram’da ürün yerleştirme yapan ünlü isimler için de merak konusu.

happy birthday baby A post shared by SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) on May 31, 2017 at 1:42pm PDT

wünsche euch einen schönen abend #girlsgonegreece #goodbye A post shared by SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) on Jul 1, 2017 at 12:41pm PDT

always happy by the ocean it’s my fav spot to relax! where is yours? #beach A post shared by SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) on May 14, 2017 at 12:40am PDT