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Marco Reus’un kız arkadaşı Scarlett Gartmann’a dava şoku!

Almanya Milli Takımı ve Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Marco Reus'un kız arkadaşının başı dertte. 23 yaşındaki model Scarlett Gartmann'a Instagram hesabından reklam yaptığı gerekçesiyle dava açıldı.
18:2414 Eylül 2017
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Marco Reus’un kız arkadaşı Scarlett Gartmann’a dava şoku!

Borussia Dortmund’un süper yıldızı Marco Reus’un model kız arkadaşı Scarlett Gartmann’ın Instagram paylaşımları başına dert oldu. Instagram’da 128 bin takipçisi bulunan Gartmann hakkında reklam yaptığı gerekçesiyle dava açıldı.

Werbung | relaxing #sunday w/ @paul_hewitt #paulhewitt #mermaid #mermaidline #getanchored

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Almanya yasalarına göre Alman vatandaşlarının reklam yapmaları yasak. Bild’de yer alan habere göre 23 yaşındaki model daha önce Disney, Gerry Weber, Volkswagen ve Hyundai gibi markaların reklam yüzü oldu ancak Gartmann’ın başını Instagram’daki şahsi paylaşımları yaktı.

pinki morning at the #SaniDunes w/ @diormakeup // advertisement/Werbung

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Hem Reus’la birlikte ve çekilmiş hem de yalnız başına yer aldığı karelerde ünlü tasarımcıların saat, çanta, ayakkabı gibi ürünleri sıklıkla yer alıyor. Marco-Scarlett çifti Almanya’nın en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilirken Scarlett Gartmann’ın davasının nasıl sonuçlanacağı Instagram’da ürün yerleştirme yapan ünlü isimler için de merak konusu.

happy birthday baby

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wünsche euch einen schönen abend #girlsgonegreece #goodbye

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always happy by the ocean it’s my fav spot to relax! where is yours? #beach

A post shared by SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) on

A post shared by SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) on

Etiketler
Almanya Bundesliga Borussia Dortmund Marco Reus Scarlett Gartmann
Son güncelleme: 18:25 | 14.09.2017
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