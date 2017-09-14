Marco Reus’un kız arkadaşı Scarlett Gartmann’a dava şoku!

Borussia Dortmund’un süper yıldızı Marco Reus’un model kız arkadaşı Scarlett Gartmann’ın Instagram paylaşımları başına dert oldu. Instagram’da 128 bin takipçisi bulunan Gartmann hakkında reklam yaptığı gerekçesiyle dava açıldı.
Almanya yasalarına göre Alman vatandaşlarının reklam yapmaları yasak. Bild’de yer alan habere göre 23 yaşındaki model daha önce Disney, Gerry Weber, Volkswagen ve Hyundai gibi markaların reklam yüzü oldu ancak Gartmann’ın başını Instagram’daki şahsi paylaşımları yaktı.
Hem Reus’la birlikte ve çekilmiş hem de yalnız başına yer aldığı karelerde ünlü tasarımcıların saat, çanta, ayakkabı gibi ürünleri sıklıkla yer alıyor. Marco-Scarlett çifti Almanya’nın en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilirken Scarlett Gartmann’ın davasının nasıl sonuçlanacağı Instagram’da ürün yerleştirme yapan ünlü isimler için de merak konusu.