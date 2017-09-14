Liverpool’da gol düellosundan kazanan çıkmadı!

Şampiyonlar Ligi E grubunda Liverpool ile Sevilla 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi E grubunda Liverpool ile Sevilla karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Ben Yedder ile öne geçen Sevilla, 21. dakikada Firmino’nun golüne engel olamadı.

Mücadelenin 37. dakikasında Salah ile bir gol daha bulan Liverpool, devreye 2-1 önde girmeyi başardı. Sevilla, 72. dakikada Correa ile skoru eşitledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool ile Sevilla 2-2 berabere kaldı.

Liverpool’da 42. dakikada Firmino penaltıdan yararlanamadı ve 90. dakikada Joe Gomez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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