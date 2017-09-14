Caner Erkin her şeyi 1 gün önce söylemişti!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, Porto karşılaşması öncesinde yaptığı paylaşımla ses getirdi.

Porto’yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde siyah beyazlı takımın iki yıldızı Cenk Tosun ve Caner Erkin bir araya gelmiş, Caner sosyal medya hesabından, Cenk için “Yarın mı? Gol mü? İnşallah” paylaşımı yapmıştı.

Cenk Tosun’un da müthiş bir golle galibiyette başrolü oynadığı Porto maçı sonrasında ise Caner Erkin bu kez, yaptığı paylaşımda dün yaptığı paylaşıma göndermede bulunarak, ‘Biz demiştik.” ifadesini kullandı.

Cenk Tosun, dün gece karşılaşma 1-1’lik skorla devam ederken 28. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle takımını 2-1 öne geçirmişti.

Mehmet Demirkol, Porto - Beşiktaş maçını yorumladı NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Porto galibiyetini değerlendirdi. İspanyol file bekçisi Iker Casillas'ın Cenk Tosun'un golünden sonra 2 gün uyuyamayacağını söyleyen Demirkol'un açıklamaları şu şekilde; İlgili Haberi Oku