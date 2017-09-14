İstanbul Üniversitesi-Bornova Becker: 75-81

Erciyes Cup 2. gün ikinci karşılaşmasında Bornova Becker, İstanbul Üniversitesi’ni 81-75’lik sonuçla mağlup etti. Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada ilk periyot başa baş geçti. İlk çeyreği İstanbul Üniversitesi 2 sayı farkla önde kapattı (19-17).
İkinci periyodun ilk dakikalarında skor üstünlüğünü ele geçiren Bornova Becker devreye 9 sayı farkla önde girdi (35-44). Üçüncü periyodun başında farkı çift haneli sayılara çıkartan İzmir takımı son periyoda 7 sayı farkla önde girdi (53 – 60). İstanbul Üniversitesi bir ara farkı üç sayıya kadar düşürdü. Son dakikalara 5 sayı farkla önde giren Bornova Becker maçı 75-81’lik skor ile kazandı.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Murat Tunç, Murat Arıkanlı, Salih Serkan Koçak
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: İbekwe 17, Miray 3, Ayşe 6, Eylül 4, Kardelen 8, Hande, Neşlişah 6, İlayda 21, Vanloo 8, Meltem 2
BORNOVA BECKER: Snow 21, Asena 11, Şaziye 19, Sena 2, Yeliz 6, Özge, Knezevic 11, Kübra 3, Emel 8
1. PERİYOT: 19-17 (İstanbul Üniversitesi)
2. PERİYOT: 35-44 (Bornova Becker)
3. PERİYOT: 53-60 (Bornova Becker)