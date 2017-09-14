Herkesin konuştuğu hata! ‘Ayağını gösterdi sandım ama…’

Şampiyonlar Ligi'nde Spartak Moskova - Maribor maçı ilginç bir itirafla sonlandı

SKOR DIŞ HABERLER / Spartak Moskova, en iyi golcüsü Quincy Promes’tan Maribor ile 1-1 biten maçın son dakikalarında faydalanamadı. Spartak’ın hocası Massimo Carrera Promes’u 85’inci dakikada yanlışlıkla oyundan çıkardığını itiraf etti.

Carrera, skor bulması gereken dakikalarda takımın en golcü ismini neden oyundan aldığını soran gazetecilerin sorularını yanıtladı: “Aslında başka bir oyuncuyu çıkarmak istiyordum. Ama Promes ayağını gösterdi, bir sorunu var sandım. Ama durum öyle değilmiş.”Oyuncunun ayağını neden gösterdi ise öğrenilemedi.

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Carrera ayrıca Slovenya şampiyonu olan rakiplerinden de övgüyle söz etti: “Golü attıktan sora iyi oynayamadık. Adil bir sonuç oldu, her iki takım da puanı hak etti”.