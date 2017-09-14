Fransa’da Marsilya – Atiker Konyaspor maçında Serkan Kırıntılı’nın meşale sıkıntısı

Atiker Konyaspor'un deplasmanda Marsilya ile oynadığı karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarlarının yaktığı meşaleler, kaleci Serkan Kırıntılı'ya sıkıntı yarattı. Yanan meşaleler nedeniyle hakeme şikayette bulunan Serkan Kırıntılı, alevlerin söndürülmesinin ardından kalesine geri döndü.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçında Marsilya ile deplasmanda karşılaşan Atiker Konyaspor’da kaleci Serkan Kırıntılı, rakip takım taraftarların yaktığı meşaleler nedeniyle küçük çağlı bir sıkıntı yaşadı. Yönetim ve teknik ekibi protesto etmek için maça 10 dakika geç gelen Marsilya taraftarları, gelir gelmez stadyumda büyük bir gürültüyle tezahüratlara başladı. Bununla da yetinmeyen ev sahibi ekip taraftarları, Serkan Kırıntılı’nın koruduğu kalenin arkasında meşale yakmaya başladı. Yaktıkları meşaleleri saha içine atan Marsilya taraftarları, alevlerden rahatsız olan Serkan Kırıntılı’nın orta sahaya kadar gelerek hakeme şikayette bulunmasına neden oldu.

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Oyunu kısa bir süre durduran karşılaşmanın hakemi Gediminas Mazeika, meşalelerin söndürülmesini istedi. Meşalelerin söndürülmesinin ardından bir süre yoğun sis bulutu sahayı kaplarken, karşılaşma kaldığı yerden devam etti.