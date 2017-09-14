FIFA’dan Tuncay Şanlı’ya müjdeli haber!

Tuncay Şanlı'nın bir dönem formasını giydiği Katar Ligi takımlarından Umm Salal'a karşı açtığı alacak davası FIFA'da sonuçlandı.

Türk Milli Takımının ve de Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Tuncay Şanlı’nın bir dönem formasını giydiği Katar Ligi takımlarından Umm Salal’a karşı açtığı alacak davası FIFA’da sonuçlandı. Spor hukuku uzmanı Av. Emin Özkurt tarafından yürütülen davada FIFA, Tuncay Şanlı lehine karara vardı ve Tuncay’ın Katar kulübünden alacağının ödenmesine hükmetti.

2014 Yazında Katar Ligi takımlarından Umm Salal’a 1 yıllığına transfer olan Tuncay Şanlı, Katar Yıldızlar Ligi’nde bir sezonda oynanan 26 karşılaşmanın tamamında forma şansı bulmuş ve takımı adına 11 gol atıp 5 asist yaparak başarılı bir sezon geçirmişti. Fakat Umm Salal kulübü Tuncay Şanlı’nın başarılı performansına rağmen sözleşmede kararlaştırılan hak edişlerini ödemediğinden, Milli futbolcu bu yılbaşında FIFA’ya başvurmuştu.

FIFA önünde Av. Emin Özkurt tarafından temsil edilen milli futbolcunun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda görülen davasında haklı olduğuna ve tüm hak edişlerinin kendisine ödenmesine karar verildi. FIFA, Milli futbolcu lehine hükmedilen tutarın ödenmesi için Katar kulübüne bir ay süre verdi.

(Sporx)