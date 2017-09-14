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FIFA sıralamasında Türkiye yükselişe geçti

Dünya Kupası şansını sürdüren A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında da 6 sıra yükselerek 27. sıraya çıktı.
14:3514 Eylül 2017
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FIFA sıralamasında Türkiye yükselişe geçti

FIFA’nın internet sitesinden açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasına göre, geçen ay 33. sırada bulunan Türkiye 27. sıraya yükseldi.

Ağustos sıralamasında zirveyi Brezilya’ya kaptıran son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, yeniden ilk sıraya çıktığı EURO 2016’nın sahibi Portekiz üçüncü olurken, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Uruguay ve Venezuela ile berabere kalan Arjantin dördüncülüğe geriledi.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 22, Ukrayna 24, Finlandiya 87, Kosova ise 184. sırada kendilerine yer buldu.

14 Eylül 2017 Mehmet Demirkol: Cenk hiç `adamlık` falan diyor mu? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1 yendiği maçta attığı şık gol ve performansıyla alkışlanan Cenk Tosun için Mehmet Demirkol'dan övgü geldi ve 'Adamlık' sözüyle göndermede bulundu. İlgili Haberi Oku

İlk 10 sıra şu şekilde:

1. Almanya 2 > 1

2. Brezilya 1 > 2

3. Portekiz 6 > 3

4. Arjantin 3 > 4

5. Belçika 9 > 5

6. Polonya 5 > 6

7. İsviçre 4 > 7

8. Fransa 10 > 8

9. Şili 7 > 9

10. Kolombiya 8 > 10

Etiketler
2018 fifa dünya kupası a milli futbol takımı fifa türkiye
Son güncelleme: 14:36 | 14.09.2017
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