Dimitar Dimitrov: ‘Marcelinho ve Misidjan olsaydı farklı olurdu’

Ludogorets Teknik Direktörü Dimitar Dimitrov, takımdaki eksik futbolcularının olduğundan dolayı beraberlik sonucunun doğal olduğunu belirterek, “Marcelinho ve Virgil Misidjan olsaydı farklı olurdu” dedi.

Ludogorets, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ludogorest Teknik Direktörü Dimitar Dimitrov, “Bizim istediğimiz maçı kazanmaktı. Başakşehir'in gücünü biliyorduk. Maça güvencesiz başladık. O dakikalarda inisiyatif karşı tarafındı” dedi.

UEFA Avrupa Ligi`nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı başladı. Milan'ın deplasmanda Avusturya Wien'i 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol 2 asist yapan Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı. Enes Ünal'ın forma giydiği Villarreal ise sahasında Astana'yı 3-1'le geçerken Milli futbolcu 90 dakika sahada kalarak bir asiste imza attı. İlgili Haberi Oku Dimitrov, “12 ile 25 dakikası arasında karşılaşmaya girdik. O zaman kaleye 4 tane şut attık. İlk yarının sonuna doğru maç eşit şekilde devam etti. İkinci yarının başında bizim net pozisyonumuz oldu. Paulo kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ondan sonra oyun kalitesi düştü. Bizim futbolcularımızda fizik açısından düşmeler başladı. Sonra savunmada iyiydik. Sonunda gücümüz tükendi. Marcelinho ve Virgil Misidjan olsaydı farklı olurdu. Bu sonuç doğaldır” diye konuştu.

‘Hoffenheim maçı bizim için başlangıç olacak’

Gruptaki şanslarının sorulması üzerine Dimitrov, “Şansımızın ne olduğunu söylemem zor. Hoffenheim, Braga ve Başakşehir hızlı takımlar. Benim için önemli olan Hoffenheim ile evimizdeki maç. O maçı kazanırsak gruptan çıkmak için iyi bir şansımız olacak. O maç bizim için başlangıç olacaktır” şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir 0-0 Ludogorets UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Medipol Başakşehir, konuğu Ludogorets ile sahasında 0-0 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku