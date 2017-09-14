Cenk Tosun şov: Porto Beşiktaş maç özeti ve golleri! Beşiktaş’tan tarihi zafer! (PORTO 1 BEŞİKTAŞ 3)

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza attı. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, ilk maçında deplasmanda Porto'yu Talisca, Cenk Tosun ve Babel'in golleriyle 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Cenk Tosun'un muhteşem golüyle tekrar öne geçen siyah beyazlı temsilcimiz, maçın son anlarından Babel'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. İşte Porto Beşiktaş maçının özeti, önemli anları ve golleri....

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