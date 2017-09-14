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Cenk Tosun şov: Porto Beşiktaş maç özeti ve golleri! Beşiktaş’tan tarihi zafer! (PORTO 1 BEŞİKTAŞ 3)

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza attı. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, ilk maçında deplasmanda Porto'yu Talisca, Cenk Tosun ve Babel'in golleriyle 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Cenk Tosun'un muhteşem golüyle tekrar öne geçen siyah beyazlı temsilcimiz, maçın son anlarından Babel'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. İşte Porto Beşiktaş maçının özeti, önemli anları ve golleri....
09:2114 Eylül 2017
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Cenk Tosun şov: Porto Beşiktaş maç özeti ve golleri! Beşiktaş’tan tarihi zafer! (PORTO 1 BEŞİKTAŞ 3)

Beşiktaş’tan Şampiyonlar Ligi’ne muhteşem başlangıç. Siyah beyazlı temsilcimiz Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında deplasmanda Porto’yu 3-1 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. İşte Porto Beşiktaş maç özeti ve golleri…

KARTALDAN TARİHİ ZAFER!

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ülkemizi 7. kez temsil etme şansı yakalayan Beşiktaş, deplasmanda Portekiz’in güçlü ve köklü ekibi Porto’yu 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı.

PORTO BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

4 GOL DE BEŞİKTAŞLI OYUNCULARDAN

Henüz maçın 13. dakikasında Talisca ile öne geçen kara kartal, 21. dakikada Tosic’in kendi kalesine attığı golle rakibine yakalandı. Bu golden kısa bir süre sonra Cenk Tosun’un muhteşem golüyle tekrar öne geçen siyah beyazlı temsilcimiz, maçın son anlarından Babel’in golüyle skoru 3-1’e getirdi ve grupta liderliğe yükseldi.

14 Eylül 2017 Beşiktaş 90 dakikada kasayı doldurdu! Beşiktaş, Porto galibiyetiyle Devler Ligi'ne muhteşem bir giriş yaparken kasasını da doldurmaya devam etti. İlgili Haberi Oku

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