Cenk Tosun: Deniyorum ama tabi biraz şans var…

Beşiktaş'ın galibiyetinde oyunu ve harika golüyle yıldızlaşan Cenk Tosun, maçtan sonra konuştu.

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Porto’yu 3-1 yenen Beşiktaş’ta 2. golü atan ve yaklaşık 30 metreden 106 KM hızla topu filelere gönderen Cenk Tosun, maç sonu mutluydu… Yayıncı kuruluşa konuşan siyah-beyazlı golcü oyuncu, antrenmanlarda çok çalıştığını ve Şampiyonlar Ligi’ne 3 puanla başladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Cenk’in sözleri şöyle;

“Caner beni güzel gördü. Güze de önüme aldım ve top da ayağıma güzel oturdu. Antrenmanlarda bunları deniyorum. Tabi biraz şans var… İyi başlamıştık ardından maç dengeye geldi. Attığım gol bize çok iyi geldi. Galip geldiğimiz için çok mutluyum.

Elbet böyle güzel bir gol atacaktım. Şampiyonlar Ligi’nde olduğu için daha mutlu oldum. İyi başlangıç için mutluyum.

Porto bize karşı oynamadıkları için gol yememiştir. Yok şaka yapıyorum tabi ki. Maça çok iyi başladık. Golü bulduktan sonra geri çekildik. Neden böyle yaptık ben de anlamadım. 1-1’den sonra hemen golü bulmak bizim için iyi oldu. İkinci yarı da haddimizi bilerek, kora kor oynayarak galip geldik. Porto’ya 3 tane gol atmak kolay değil. Savunmamız da harika oynadı.

3 puanla Şampiyonlar Ligi’ne başlamak çok önemli. Burası en iyi takımların oynadığı bir arena. İnşallah geçen sezon yapamadığımızı bu sezon yapıp gruplardan çıkmak istiyoruz.”