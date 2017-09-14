Beşiktaş’ın yıldızı Ryan Babel’den Aboubakar paylaşımı

Ryan Babel'in Porto zaferinin ardından Instagram hesabından Aboubakar'la yaptığı paylaşımın Porto taraftarını kızdırmasının ardından Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Instagram'da yaptığı paylaşımla duruma açıklık getirdi.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Porto’yu deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ryan Babel’in Instagram hesabından yaptığı paylaşım gündeme oturmuştu. Hollandalı’nın Instagram hesabından paylaştığı hikayede maçın ardından Beşiktaş soyunma odasında görülen Vincent Aboubakar’ın neşeli halleri; Beşiktaş taraftarı tarafından tebessümle karşılanırken Porto taraftarını da fazlasıyla kızdırmıştı.

Aboubakar, Beşiktaş soyunma odasında sevindi Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Portolu Aboubakar, eski takım arkadaşlarının yanına uğrayarak onların sevinçlerini paylaştı. İlgili Haberi Oku

Tüm bunların üzerine Beşiktaş’ın karşılaşmadaki 3. golünü kaydeden Babel, Instagram’da Aboubakar ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve duruma açıklık getirdi. Ryan Babel paylaşımında;

“Bu paylaşımla dün gece Porto maçından sonra yaşanan bir yanlış anlaşılmayı aydınlatmak istiyorum. Canım dostum, kardeşim, eski takım arkadaşım Aboubakar eski takım arkadaşlarına bir selam vermek için soyunma odamızı ziyaret etti. Eski takımdaş olduğumuzdan ve geçen sezon Abou’yla muhteşem anılar paylaşmış olduğumuzdan herkes Abou’yu görünce çok mutlu oldu.

Ben de şahsen Abou’yla harika bir bağ kurduğum ve elbette onu gördüğüm için heyecanlandım. Beşiktaş taraftarın Abou’nun kişiliğini ve elbette geçen sezon imza attığı işleri takdir ettiğini bildiğimden eski takım arkadaşlarının bir araya geldiğini görmenin Beşiktaş taraftarının hoşuna gideceğini düşündüm.

O yalnızca bizi gördüğü için gülüyordu ve mutluydu. Abou’nun Porto’nun mağlubiyetini kutladığını düşünmek elbette aptallık olur. Umarım bu açıklama durumu aydınlatmıştır.

Ryan.”