Beşiktaş’ın yıldızı Ryan Babel’den Aboubakar paylaşımı

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Porto’yu deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ryan Babel’in Instagram hesabından yaptığı paylaşım gündeme oturmuştu. Hollandalı’nın Instagram hesabından paylaştığı hikayede maçın ardından Beşiktaş soyunma odasında görülen Vincent Aboubakar’ın neşeli halleri; Beşiktaş taraftarı tarafından tebessümle karşılanırken Porto taraftarını da fazlasıyla kızdırmıştı.
Tüm bunların üzerine Beşiktaş’ın karşılaşmadaki 3. golünü kaydeden Babel, Instagram’da Aboubakar ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve duruma açıklık getirdi. Ryan Babel paylaşımında;
“Bu paylaşımla dün gece Porto maçından sonra yaşanan bir yanlış anlaşılmayı aydınlatmak istiyorum. Canım dostum, kardeşim, eski takım arkadaşım Aboubakar eski takım arkadaşlarına bir selam vermek için soyunma odamızı ziyaret etti. Eski takımdaş olduğumuzdan ve geçen sezon Abou’yla muhteşem anılar paylaşmış olduğumuzdan herkes Abou’yu görünce çok mutlu oldu.
Ben de şahsen Abou’yla harika bir bağ kurduğum ve elbette onu gördüğüm için heyecanlandım. Beşiktaş taraftarın Abou’nun kişiliğini ve elbette geçen sezon imza attığı işleri takdir ettiğini bildiğimden eski takım arkadaşlarının bir araya geldiğini görmenin Beşiktaş taraftarının hoşuna gideceğini düşündüm.
O yalnızca bizi gördüğü için gülüyordu ve mutluydu. Abou’nun Porto’nun mağlubiyetini kutladığını düşünmek elbette aptallık olur. Umarım bu açıklama durumu aydınlatmıştır.
Ryan.”
With this post i would like to clarify a misunderstanding that took place last night after the game against Porto fc. • My dear friend/ brother / old team mate Aboubakar came to visit our dressing room to greet his old teammates. • Since we as old teammates shared great memories with Abou last season, everybody was very happy to see Abou. • I personally share a great bond with Abou and was ofcourse excited to see him. • Since i know that the Besiktas fans appreciate Abou as a person but also the work he had done for the club i thought the fans of Besiktas would like to see a moment like this to see old teammates reconnect again. • He was laughing and happy just because he saw us. • Its ofcourse silly to think that Abou would celebrate the loss of @fcporto • I hope this clarifies everything Ryan