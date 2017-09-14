Beşiktaş’ın rakipleri RB Leipzig ile Monaco 1-1 berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu’nda temsilcimiz Beşiktaş’ın rakipleri RB Leipzig ve Monaco, Almanya’da bir araya geldi. İki ekip sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve Beşiktaş bu sonucun ardından gruptaki ilk maç gününü lider noktalamış oldu. 33’te ev sahibi Emil Forsberg’le öne geçse de 34’te Youri Tielemans hemen yanıt verdi ve tabela bu golle belli oldu.
Gruptaki ikinci maç gününde 26 Eylül’de Beşiktaş, RB Leipzig’i; Monaco ise Porto’yu ağırlayacak. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam 4 grupta maçlar oynandı. Oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
Liverpool: 2 – Sevilla: 2
Maribor: 1 – Spartak Moscow: 1
F Grubu
Feyenoord: 0 – Manchester City: 4
Shakhtar Donetsk: 2 – Napoli: 1
G Grubu
Porto: 1 – Beşiktaş: 3
RB Leipzig: 1 – Monaco: 1
H Grubu
Real Madrid: 3 – APOEL Nicosia: 0
Tottenham: 3 – Borussia Dortmund: 1