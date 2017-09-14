Beşiktaş’ın rakipleri RB Leipzig ile Monaco 1-1 berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş'ın rakipleri RB Leipzig, Monaco'yu konuk etti. İki ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu.

Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu’nda temsilcimiz Beşiktaş’ın rakipleri RB Leipzig ve Monaco, Almanya’da bir araya geldi. İki ekip sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve Beşiktaş bu sonucun ardından gruptaki ilk maç gününü lider noktalamış oldu. 33’te ev sahibi Emil Forsberg’le öne geçse de 34’te Youri Tielemans hemen yanıt verdi ve tabela bu golle belli oldu.

Gruptaki ikinci maç gününde 26 Eylül’de Beşiktaş, RB Leipzig’i; Monaco ise Porto’yu ağırlayacak. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam 4 grupta maçlar oynandı. Oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Liverpool: 2 – Sevilla: 2

Maribor: 1 – Spartak Moscow: 1

F Grubu

Feyenoord: 0 – Manchester City: 4

Shakhtar Donetsk: 2 – Napoli: 1

G Grubu

Porto: 1 – Beşiktaş: 3

RB Leipzig: 1 – Monaco: 1

H Grubu

Real Madrid: 3 – APOEL Nicosia: 0

Tottenham: 3 – Borussia Dortmund: 1

Porto 1-3 Beşiktaş / Maç Özeti Beşiktaş'tan harika başlangıç! Kara Kartal, Porto'yu deplasmanda perişan etti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon gruplarda toplamda 3 gol yiyen Porto'yu 3-1 yendi. Galibiyet golleri Talisca, Cenk ve Babel'den geldi. Tosic ise kendi kalesine gol attı. İlgili Haberi Oku