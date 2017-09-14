Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Skor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’ın rakipleri RB Leipzig ile Monaco 1-1 berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş'ın rakipleri RB Leipzig, Monaco'yu konuk etti. İki ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu.
00:1814 Eylül 2017
0
Beşiktaş’ın rakipleri RB Leipzig ile Monaco 1-1 berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu’nda temsilcimiz Beşiktaş’ın rakipleri RB Leipzig ve Monaco, Almanya’da bir araya geldi. İki ekip sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve Beşiktaş bu sonucun ardından gruptaki ilk maç gününü lider noktalamış oldu. 33’te ev sahibi Emil Forsberg’le öne geçse de 34’te Youri Tielemans hemen yanıt verdi ve tabela bu golle belli oldu.

Gruptaki ikinci maç gününde 26 Eylül’de Beşiktaş, RB Leipzig’i; Monaco ise Porto’yu ağırlayacak. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam 4 grupta maçlar oynandı. Oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Liverpool: 2 – Sevilla: 2

Maribor: 1 – Spartak Moscow: 1

F Grubu

Feyenoord: 0 – Manchester City: 4

Shakhtar Donetsk: 2 – Napoli: 1

G Grubu

Porto: 1 – Beşiktaş: 3

RB Leipzig: 1 – Monaco: 1

H Grubu

Real Madrid: 3 – APOEL Nicosia: 0

Tottenham: 3 – Borussia Dortmund: 1

13 Eylül 2017 Porto 1-3 Beşiktaş / Maç Özeti Beşiktaş'tan harika başlangıç! Kara Kartal, Porto'yu deplasmanda perişan etti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon gruplarda toplamda 3 gol yiyen Porto'yu 3-1 yendi. Galibiyet golleri Talisca, Cenk ve Babel'den geldi. Tosic ise kendi kalesine gol attı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
monaco RB Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER