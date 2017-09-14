Beşiktaş çok kişiyi batırdı! Tam 13 milyon euro…

Dün akşam oynanan Porto - Beşiktaş maçı öncesi bahislerde favori olan Porto'ya tam 13 milyon euro bahis oynandı.

Dün akşam Porto deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-1’lik skor ile galip ayrılmıştı.

Bu durum bahisçilerin işine hiç de yaramadı…

Bahis açısından Porto, Beşiktaş karşısında mutlak favori olarak gösteriliyordu. İddaa’da 1.45 verilen Porto galibiyetine Avrupa’da yüksek miktarda para yatırıldı. Avrupa’da Porto galibiyetine tam 13 milyon euro yatırıldı.

Öte yandan İddaa’da maçın berabere bitmesine 3.40 ve Beşiktaş’ın kazanmasına da 4.60 verilmişti.

Beşiktaş, dün akşam oynanan karşılaşmada Porto’yu ve bahisçileri Talisca, Cenk ve Babel’in golleriyle devirdi.

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