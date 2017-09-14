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Beşiktaş 90 dakikada kasayı doldurdu!

Beşiktaş, Porto galibiyetiyle Devler Ligi'ne muhteşem bir giriş yaparken kasasını da doldurmaya devam etti.
08:1814 Eylül 2017
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Beşiktaş 90 dakikada kasayı doldurdu!

Başakşehir’in elenmesiyle Şampiyonlar Ligi’ndeki tek Türk ekibi olarak 35 milyon euro’luk yayın gelirini garantileyen siyah- beyazlılar, dün akşamki galibiyetle 1.5 milyon euro daha kazandı.

Bir maçta 3’lük yaptı

Porto’ya evinde 3 gol atan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde Dragao Stadı’nda son 16 maçta 1’den fazla gol atan 3 takım arasına girdi. Bunu başaran diğer iki kulüp Dinamo Kiev ve Juventus.

Kartal aynı zamanda geçen sezon grubunda 6 maçta 3 gol yiyen Porto’ya bir maçta aynı sayıda golü attı.

14 Eylül 2017 Rıdvan Dilmen`den Porto-Beşiktaş yorumu! Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

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