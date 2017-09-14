BB Erzurumspor kendi sahasında 7 hafta daha maç oynayamayacak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, “Turnikelerin yapılması için ciddi manada bir bütçe gerekiyordu. Biz bütçemizi transferlerde harcadığımızdan dolayı bunu federasyonun yapmasını istedik. Federasyonda bu süreçte bizlere bütçelerinin müsait olmadığını söyledi” dedi.

TFF 1. Ligin yeni ekibi BB Erzurumspor, stat passolig turnikelerinin henüz yapılmamasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Turnikeler 7 hafta içerisinde bir kısmının yapılıp seyircilerin maçları izleyebileceklerini belirten Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, “Turnikelerin yapılması için ciddi manada bir bütçe gerekiyordu. Biz bütçemizi transferlerde harcadığımızdan dolayı bunu federasyonun yapmasını istedik. Federasyondan bunu isterken de federasyon bugüne kadar lige çıkmış bütün takımların turnikelerini yapmıştır. Doğal olarak bizde bu hakkımızı kullanarak aynı talepte bizde bulunduk. Federasyonda bu süreçte bizlere bütçelerinin müsait olmadığını kendilerinin yapamayacağını, Gençlik Spor Bakanlığının yapmasını söylediler. Bizde bakanlıkla, federasyonla aralarında gidip geldik. Nitekim Ukrayna maçında Gençlik Spor Bakanımız federasyon başkanına gerekli talimatı verip gerekli bütçe talimata konuldu” diye konuştu.

“Türkiye'de turnikeleri yapan tek bir firma var”

Turnikelerin başka yerlerden sökülüp getirileceğinin yanlış bilgi olduğunu hatırlatan Başkan Dilaver Yılmaz, “Türkiye'de turnikeleri yapan tek bir firma var. Bu firmada turnikelerin yapım sürecini federasyonla 120 gün olarak imzaladı. Turnikelerin Mersin'den veya Bandırma'dan sökülüp geleceği doğrultusunda ki kirli bilgiler kesinlikle yoktur. Bu turnikeler yeni yapılacak ürünlerdir. Yurt dışından gelecek. Yurt dışından geleceği için de süresi 120 gündür. Bizde firma ile gerekli konuşmaları yaparak, ne kadar zor durumda olduğumuzu izah ettik. Bu süreyi de 90 güne kadar indirdik. Sizin için şöyle bir şey daha yaparız dediler. Turnikelerin bir tarafını 6 ile 7 haftada yapıp size kısmen yol vereceğiz. İşte tribünün bir kısmını açıp oradan işinizi görün bizde süreci 90 günde tamamlayarak bitirmiş olacağız dediler” şeklinde konuştu.

“Lige yeni gelmiş takımız”

Erzurumspor'un TFF 1. Ligle yeni tanıştığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Lige yeni gelmiş takımız zaten kendi içimizde ciddi sorunlarımız var. Yeni bir takımız lige yeni geldik, ligi bilmiyoruz ve tanımıyoruz. Bu süreçte takımımızın oturma süreci var. Turnikelerin yetişmemesi de bizim büyük eksikliğimiz. Tabi ki bizlerinde hatası olmuştur” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Asbaşkanı Ünsal Kıraç ise, “Erzurumspor TFF 1. Lige çıktığı günden beri başlatmış olduğumuz bir çalışma var. Tribünlerin tamamı değil ama bir kısmına seyirci alıp maçı izlenebilecek hale getirmek için 7 haftaya ihtiyaç var. Şuanda yapılabilecek hiç bir şey yok. Tarafımızdan yapılacak her şeyi yaptık” diye konuştu.Basın toplantısı daha sonra gazetecilerin sorularının cevaplanması ile sona erdi.