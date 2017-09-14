Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? (BAŞAKŞEHİR LUDOGORETS ŞİFRELİ Mİ?) Başakşehir muhtemel 11

UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu akşam başlıyor, temsilcimiz Başakşehir ve Konyaspor gruplarındaki ilk maçlarına çıkıyor. Evinde Ludogorets'i konuk edecek olan Başakşehir, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Peki Başakşehir Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Sevilla’ya elenerek Şampiyonlar Ligi’nin kıyısından dönen Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçına Ludogorets karşısında çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Süper Lig’i ikinci sırada bitiren, Türkiye Kupası’nda da final oynayan Başakşehir’in Ludogorets maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi?

TARİHİ MAÇ!

Başakşehir UEFA Avrupa Ligi’nde sahneye çıkıyor. İspanyol devi Sevilla’ya kıl payı elenerek Şampiyonlar Ligi’nin adeta kıyısından dönen Başakşehir, Bulgaristan’ın güçlü takımlarından Ludogorets’i evinde konuk ediyor. Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak isteyen turuncu lacivertlilerde tek hedef galibiyet.

BAŞAKŞEHİR LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Başakşehir Ludogorets maçı yarın (14 Eylül Perşembe) saat 20.00’de başlayacak ve zorlu mücadele TRT1 ve trtspor.com.tr’den naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan mücadele, İsveçli hakem Stefan Johannesson tarafından yönetilicek. Johannesson’un yardımcılıklarını ise Fredrik Nilsson ile Magnus Sjöblom üstlenecek.

BAŞAKŞEHİR’İN MUHTEMEL 11’İ

Volkan, Çaiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mossoro, Mahmut, Visca, Emre, Elia, Adebayor.

ABDULLAH AVCI’DAN AÇIKLAMALAR

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ciddi ve test olabilecek 4 maç oynadık. Ludogorets, kendi liginin son 6 senenin şampiyonu. Geçen sene Şampiyonlar Ligi grup oynadı. PSG ile deplasmanda berabere kalmış bir ekip. Avrupa deneyimi olan bir ekip. Brezilyalı oyunculardan kurulu bir ekip. Oynamaya müsait edersen oynuyorlar. Kenar oyunları hızlı geçiş yapıyorlar. Topun kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor. Oynarken baskılı ve agresif olmalıyız. Topu kaybettiğimizde savunma pozisyonumuzu iyi yapmalıyız. İlk maçımızı oynuyoruz. Kazanmak bizi grupta sonuna kadar ayakta tutacaktır. Bu seviyede her maç zor. Çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘Mahmut'un durumu belli değil'

Takımda sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklamalarda bulunan Avcı, “Mossoro yarın bizimle olacak. Mahmut’un durumu belli değil. Bugün sahada koşu yapacak. Olmayacak gibi duruyor” dedi.

‘Gruptan çıkabilmek gerçekçi bir hedef'

3 senedir gelişen bir takım olduklarını hatırlatan Avcı, “İki tane Şampiyonlar Ligi ön elemesi bize deneyim kazandırdı. Tecrübeli oyuncularım var ama kulüp olarak ilk defa oynuyoruz. Hep parçadan bütüne gittik. Gruptan çıkabilirsek bizim için gerçekçi bir hedef olur. Ondan sonrasına bakacağız” diye konuştu.