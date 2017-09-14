Canlı anlatım | Medipol Başakşehir 0-0 Ludogorets

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nun ilk maçında Ludogorets'i konuk ediyor. Zorlu maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

UEFA Avrupa Ligi’nde C Grubu’nun ilk maçında Medipol Başakşehir, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets’i konuk ediyor. İki takımın UEFA Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak istediği müsabakada temsilcimiz evinde seyircisi önünde galibiyet arayacak. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da.

DAKİKA 6: Emre Belözoğlu’nun pası ile sol çaprazda topla buluşan Eljero Elia yerden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

DAKİKA 4: Emre Belözoğlu’nun pası ile sol çaprazda topla buluşan Eljero Elia yerden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

DAKİKA 2: Marcio Mossoro’nun pası ile Edin Visca sağ kanatta topla buluşuyor ancak tecrübeli oyuncunun pozisyonu ofsayt.

DAKİKA 1: Stefan Johannesson’un ilk düdüğüyle maç başladı.

Zorlu maçta iki takımın da ilk 11’i belli oldu:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Gökhan, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

LUDOGORETS: Broun, Batista, Cicinho, Moti, Plastun, Dyakov, Anicet, Goralski, Farias, Joao Paulo, Lukoki

Zaman daralıyor! Başakşehir Ludogorets maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Başakşehir Ludogorets karşılaşması bu akşam) Başakşehir Ludogorets karşılaşması için heyecan başladı. Turuncu-Lacivertliler ligde oynanan 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri iyi futbolunu bu karşılaşmada devam ettirmeyi hedefliyor. Bu akşam canlı yayınlanacak olan maç saat kaçta hangi kanalda ekrana gelecek? Muhtemel 11'de kimler var? İşte maç öncesi tüm gelişmeler... İlgili Haberi Oku