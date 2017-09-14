Aykut Kocaman’a sevindirici haber

Transferi aylarca konuşulan, sezon başı oynadığı maçlardaki performansı ile sarı lacivertli takımın taraftarını umutlandıran Ekici, sakatlığını tamamen atlattı.
Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın şans vermesi halinde Alanya maçında forma giyebilecek olan Mehmet Ekici’nin antrenmanlar dışında da özel programla çalıştığı gelen haberler arasında.
Yeni oyun sisteminde orta sahayı çift yönlü oynayacak oyuncular arayan Aykut Kocaman’ın, Mehmet’in takıma katılmasından memnuniyet duyduğu ifade edildi.
Mehmet Ekici gibi Fernandao’nun da bu haftadan itibaren süre almaya başlayacağı ve sarı lacivertlilerin ofans hattında alternatifleri artıracağı öğrenildi.
beIN Sports