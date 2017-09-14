Arsenal-Köln karşılaşması güvenlik sebebiyle bir saat ertelendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile Köln'ü Londra'da bir araya getiren maç güvenlik sebepleriyle bir saat ertelendi.

UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin kritik karşılaşmalarından biri olarak H Grubu’nda Arsenal ile Köln’ü Emirates’te bir araya getirecek mücadeleydi. 17 yıl sonra iki numaralı kupada mücadele edecek olan Arsenal’ın ilk maçı şok bir karara sahne oldu.

Gün içinde Almanya’dan Londra’ya gelen taraftarlar tezahüratlarla başkenti inletse de işler ilerleyen saatlerde gittikçe çirkinleşti. İngiliz basınının iddialarına göre Köln taraftarları kendilerine Emirates’te 3 bin kişilik yer ayrılmasına rağmen Londra’ya 20 bin kişi akın etti.

Arsenal maçına deplase olan Köln taraftarları Londra sokaklarında pic.twitter.com/eFHiy3DWJc — SKOR (@SozcuSkor) 14 Eylül 2017

İki takımın taraftarı karşılaşırken iki tarafın holiganları arasında ciddi kavgalar yaşandı. Maç saatinden kısa bir süre önce olaylar tribünlerde de devam edince maçın bir saat ertelenmesine karar verildi. Hatırlanacağı üzere geçen sezon Olympique Lyon-Beşiktaş mücadelesinden önce de yaşanan tribün olayları karşılaşmanın yaklaşık bir saat ertelenmesine neden olmuştu.

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