Alev topu!.. Hakemi teğet geçti!

Rus holiganların sahaya attığı fişek bir alev topu halini aldı, facianın kıyısından dönüldü

SKOR DIŞ HABERLER / Spartak Moskova ile Maribor arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı inanılmaz bir olaya sahne oldu. Bir Spartak taraftarının attığı fişek, alev topu halini alarak sahanın ortasına düştü. Alev topu hakem ve oyuncuları teğet geçti.

Maç öncesine taraftarların birbirleriyle ve polisle yaşadığı çatışmalardaki şiddet tribüne de taşındı. Rus holiganların havai fişek tabancasıyla attığı fişek büyük şans eseri kimseye isabet etmedi.

Öte yandan Rus holiganların son yıllarda karıştığı olayların artması Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Rusya için de soru işaretleri yaratıyor.

Maç öncesi maske takan Maribor ve Spartak taraftarlarının polisle yaşadığı çatışmanın görüntüleri de Twitter’da paylaşıldı.